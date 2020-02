Aan de oostkust is begonnen met het breken van de kliffen op het strand. Die zijn ontstaan door de stormen Ciara en Dennis van de voorbije weekends. Een bulldozer is bezig met het effenen van het strand.

“We breken nu enkel de kliffen hoger dan één meter”, zegt Charlotte Devriendt van de Afdeling Kust. “Met de voorspelde nieuwe stormen wachten we nog even om de situatie te evalueren. Trouwens, in de buurt van Oostende en Middelkerke zijn al heel wat kliffen op een natuurlijke wijze gebroken.”