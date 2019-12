Breekt er een taxioorlog uit in Brugge?

Een nieuw kwaliteitslabel moet het kaf van het koren scheiden. Volgens de Brugse taxibond is het nog koffiedik kijken wat het nieuwe decreet brengt. Er zijn momenteel een kleine 120 taxi’s met een standplaats op de openbare weg in Brugge. En de kans is groot dat er vanaf volgend jaar nieuwe spelers op de markt komen. Door een decreet kunnen ook straattaxi’s met een app klanten vervoeren in de stad. De weg voor Uber-taxi’s ligt open. De stad zal ook meer inzetten op uitstootvrije taxi’s. Die elektrische wagens krijgen vanaf volgend jaar meteen een standplaats en moet daarvoor minder betalen.