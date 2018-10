Breder jaagpad kan leefbaarheid Avelgem en Anzegem verbeteren

Dat is het idee van Lut Deseyn, toekomstig burgemeester van Avelgem, om de leefbaarheid in haar gemeente en de buurgemeentes te verbeteren. Ze vindt dat het probleem bovenlokaal moet aangepakt worden. In Anzegem vinden ze het alvast een goed idee. Daar gaat er veel zwaar verkeer door het centrum , maar de plannen voor een ring rond de gemeente stuiten tegelijk op veel protest.

Let wel: het gaat nog maar om een idee, en het tracé voor een eventuele ontsluiting van de kernen van Avelgem en Anzegem gaat ook over het grondgebied van Escanaffles en Celles. Het zal er dus op aankomen om niet alleen de provincie, maar ook het Vlaamse en het Waalse gewest van het idee te overtuigen.