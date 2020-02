Bredene vreest voor financiële kater in brandweerzone

De burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe, maakt zich zorgen over de plannen van Middelkerke om uit Hulpverleningszone 1 te stappen.

Middelkerke wil samen met Nieuwpoort, Koksijde en De Panne een eigen zone oprichten. Maar dat zou Hulpverleningszone 1 met een financiële kater achterlaten, vreest Vandenberghe. "Als Middelkerke uit de brandweerzone 1 stapt, zijn we met alle overgebleven collega’s één miljoen euro kwijt. We zullen niet minder werk hebben, maar de verschillende gemeenten in de zone zullen wel meer geld moeten ophoesten. En de kosten swingen nu al de pan uit".

Middelkerke dat een groot gebied bestrijkt, betaalt dit jaar ruim 1 miljoen, Bredene ruim 600.000. De burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker wil net weg uit de zone omdat het te veel geld kost.