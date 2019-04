Bredene voert zelf statiegeld op blik in

Volgens Het Nieuwsblad heeft Bredene tegen nieuwjaar zijn eigen systeem van statiegeld. Er is al een tijd sprake van om dat op Vlaams niveau in te voeren, maar voor burgemeester Steve Vandenberghe gaat het te traag. De gemeente heeft daarom aan Recycling Network Benelux gevraagd om vier scenario's uit te tekenen. Een volledig eigen statiegeld systeem is het meest verregaande. Een ander voorstel heeft het over een systeem van beloning.

"Het is ambitieus," zegt burgemeester Steve Vandenberghe in de krant, "zeker in een gemeente met 17.000 inwoners, maar 2023 is té lang om te wachten."