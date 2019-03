De gemeente Bredene zal dit jaar opfrissingscursussen over de wegcode geven. Uniek is dat alle sessies gratis worden aangeboden aan alle Bredenaars.

De eerste sessie wordt nu dinsdag om 18 uur georganiseerd in het MEC Staf Versluys. Al 26 personen schreven zich hiervoor in en de inschrijvingen blijven binnen lopen.

De gemeente geeft nu al verkeerslessen in Bredense scholen in samenwerking met de lokale politie, zoals lessen rond de dodehoekspiegel. Er zijn ook de actieplannen Veilig schoolbegin' en 'Verkeersveiligheid' in samenwerking met OVK (Ouders van verongelukte kinderen) .