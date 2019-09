Bredenaar vertelt over zijn helse zwemtocht over het Kanaal

Bredenaar Matthieu Bonne, de man die maandag als 18de Belg het Kanaal overzwom, is terug thuis. Na zes maanden van harde training en een leven als een pater voor zijn doel, begint alles weer in zijn plooi te vallen.

Want meteen nadat hij de Franse kust bereikte, na 12 uur en 47 minuten continu zwemmen en een tocht van 54 kilometer, was hij even echt ‘total loss’. Hij voelt het nu nog altijd aan zijn schouders. Gelukkig zijn er nog enkele dagen om de krachttoer te verteren. Zondag moet ie weer aan de slag als redder in het Lagozwembad Olympia in Brugge.

Als aandenken aan zijn prestatie koestert hij een steen die hij opraapte toen hij op het strand van Wissant uit het water stapte. “Na uren afzien in het koude zeewater, zag ik de Franse kust. Dat moment kon voor mij niet lang genoeg duren. Plots zag ik het zand onder mij en toen was dat echt alsof er een rode loper was uitgerold. Dan kwam ik toe op het strand en schreeuwde ik even alle emoties uit. En ik heb een steen meegenomen vanop het strand, die betekent veel voor mij.”

