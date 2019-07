Breaking Bad in Diksmuide: 3 Nederlanders opgepakt na ontdekking drugslab

In Diksmuide zijn drie Nederlanders opgepakt na de ontdekking van een drugslab in de kelder van een café.

Het gaat om café "Dodengang". In de kelder is een chemisch labo gevonden waar amfetamines werden gemaakt, tot de federale politie gisteren binnenviel. De drie worden momenteel verhoord door het parket van Veurne. De civiele bescherming is momenteel ter plaatse voor de ontruiming van de kelder en om te vermijden dat er zuren lekken.