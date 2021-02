Brazilianen krijgen jaar cel voor sociale dumping in bouwsector

De beklaagden lieten hun landgenoten via Portugese postbusbedrijven in België in de bouwsector werken. In totaal werd bijna 500.000 euro verbeurdverklaard.

Attesten sociale zekerheid bleken vals

Op 22 oktober 2019 werd een controle uitgevoerd op een bouwwerf in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels. Twee Braziliaanse bouwvakkers waren er bezig met het plaatsen van gyproc-wanden. Op het eerste zicht waren de arbeiders correct via Limosa gemeld bij de RSZ. Hun attesten van de Portugese sociale zekerheid bleken echter vals. De werknemers wezen Juari O.A. (37) aan als hun werkgever. De Braziliaan woont sinds 2011 in Sint-Pieters-Woluwe, maar richtte in 2016 toch een Portugese firma op. Volgens arbeidsauditeur Jeroen Lorré gaat het duidelijk om een postbusbedrijf. In totaal werkten 18 Brazilianen tussen november 2018 en oktober 2019 via die schimmige constructie toch in België. Op die manier werden ruim 9.000 euro sociale bijdragen ontdoken.

Regelmatig aan de slag op werven in West-Vlaanderen

Op dezelfde zitting werd ook een 29-jarige Braziliaan bij verstek voor gelijkaardige feiten berecht. Daniel N.D.S. werkte met zijn Portugees bouwbedrijf regelmatig in onderaanneming voor Belgische aannemers. Uit een administratief onderzoek van de inspectiediensten bleek dat de werkkrachten regelmatig aan de slag waren op werven in West-Vlaanderen, bijvoorbeeld in Kortrijk. De beklaagde antwoordde echter nooit op de vraag van de inspectie om de nodige documenten over te maken. Daniel N.D.S. kon op Pasen dan toch ingerekend worden door de Brusselse spoorwegpolitie. Uit zijn verhoor bleek volgens de arbeidsauditeur dat ook hier sprake was van een typische postbusfirma. Zo werkten de bouwvakkers helemaal nooit in Portugal. Er werden ook geen documenten van de Portugese sociale zekerheid voorgelegd.

Schimmige constructie

Van augustus 2017 tot eind 2019 waren in totaal twaalf werknemers via die schimmige constructie in ons land aan de slag. De arbeidsauditeur vorderde voor Juari O.A. 15 maanden effectieve gevangenisstraf. Daniel N.D.S. hing zelfs 18 maanden effectieve celstraf boven het hoofd. Uiteindelijk legde de Brugse strafrechter hen allebei een jaar effectieve gevangenisstraf op. Bovendien werden ze ook veroordeeld tot verbeurdverklaringen van respectievelijk 227.000 en 267.000 euro. Door de opgezette constructie werden de bouwvakkers niet naar Belgische normen betaald.