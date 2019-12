Yoni ging op de knieën, Eline zei volmondig ja. Exact 5 jaar geleden leerden de twee elkaar kennen tijdens 'Fire For Life', het goede doel waarmee de brandweermannen eerst 'Music for Life' en later 'De Warmste Week' steunen. De twee werden gisteravond toegejuicht door alles samen 2.000 brandweermannen. Die stapten in een indrukwekkende colonne naar het Nelson Mandelaplein. Bekijk de beelden hier: