Brandweerman krijgt ereteken na heldhaftige tussenkomst

Eind 2017 viel een torenkraan op een appartementsgebouw. Brandweerman Martin Gyselinck was er als eerste bij.

De bouwkraan sloeg een enorm gat in het appartementsgebouw. Abel Vallaeys en zijn vrouw woonden toen op de bovenste verdieping. Het echtpaar lag onder massa’s puin. Martin hoorde van tussen het puin om hulp roepen. De brandweerman aarzelde niet en haalde het koppel vanonder de brokstukken. Abel werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Zijn vrouw haalde het niet. Abel is intussen hersteld. Dat zijn redder vandaag één van de hoogste burgerlijke eretekens opgespeld kreeg, is ook op zijn vraag.

Vorig jaar kregen vijf West-Vlamingen het burgerlijk ereteken voor een daad van moed, zelfopoffering en menslievendheid.

