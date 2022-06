Brandweerman Diksmuide overlijdt na bootongeval in VS

De 53-jarige brandweerman Johny Beernaert van de post Diksmuide is vrijdagavond in New York in de Verenigde Staten overleden na een bootongeval. Het brandweervaartuig waar hij op meevoer, botste tegen een toeristenboot.

In levensgevaar werd de West-Vlaming nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar bezweek hij kort nadien aan zijn verwondingen. Zijn vrouw raakte gewond, net als een brandweerman en twee andere burgers. Zij zouden wel nooit in kritieke toestand verkeerd hebben.

Bezoek aan brandweervrienden

Het ongeluk gebeurde rond 22 uur plaatselijke tijd op de East River in de stad New York. De brandweerboot kwam in aanvaring met een charterboot met toeristen, maar de omstandigheden van de botsing zijn nog onduidelijk. Johny Beernaert was in de Verenigde Staten op bezoek bij Amerikaanse brandweervrienden met wie hij in het verleden al had samengewerkt.

Lange staat van dienst

De duiker en ambulancier van de Diksmuidse brandweer was al 25 jaar in dienst bij de post in de Westhoek. In 2009 ontsnapten hij en een collega nog aan de dood toen bij een brand een explosie plaatsvond. De brandweerzone Westhoek is in diepe rouw over het overlijden van een gewaardeerde kracht. Ook de militaire luchtmachtbasis van Koksijde reageerde op de droevige gebeurtenis. Daar werkte Johny Beernaert als eerste korporaal-chef.