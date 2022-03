Vier brandweerlieden uit de regio Brugge van de vzw Firefighters For Nepal zijn naar Polen gereden met brandweermateriaal voor hun collega's in Oekraïne.

Ze zamelden ook hulpgoederen in. Die spullen hebben ze gebracht naar een vluchtelingenkamp vlakbij de grens in de buurt van Lviv in Polen.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Bij de terugkeer hebben ze enkele Oekraïense vluchtelingen meegebracht naar ons land. Het gaat om een oma, twee mama´s, twee kinderen en een baby.