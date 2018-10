Brandweer Westhoek moet achterstallige vergoedingen betalen

De brandweerzone werd dus door de rechtbank veroordeeld en moet vergoedingen voor wachtdiensten betalen uit 2015 en 2016.

Het gaat erom dat de brandweermannen en -vrouwen tijdens nachtwachtdiensten een deel van de shift niet in de kazerne doorbrachten, maar in een zogenoemd wachthuisje. Dat deel van de shift werd dan niet betaald, tenzij ze een oproep kregen tijdens die uren. In de praktijk verbleven ze 's nachts in een flat boven de kazerne. Volgens de rechtbank omzeilde de zone zo de wet.

Sinds vorig jaar wordt de wachtdienst wel volledig betaald. De brandweerzone Westhoek gaat in beroep, zegt de voorzitter van de zoneraad Lies Laridon.