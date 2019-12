Brandweer voorkomt erger bij woningbrand in Brugge

De brandweer van Brugge bluste gisteravond een woningbrand in de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade.

Even na 19 uur zondagavond liep bij de brandweer van Brugge een automatische melding van een brandmelder in een woonhuis binnen. Ook de buren verwittigden even later de brandweer. Ze hadden rook en een zware brandgeur opgemerkt.

Eens ter plaatse kon de brandweer de aanval inzetten en de brand die in het voorste deel van het huis woedde, blussen. Ondanks het snelle optreden van de brandweer is de schade in de woning aanzienlijk en is de woning onbewoonbaar. Tijdens de bluswerken was de Koningin Astridlaan in de richting van Sint-Andries afgesloten voor het verkeer.