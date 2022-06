Brandweer Veurne haalt dode meeuw op

Een fietser rapporteerde aan de brandweer dat er een dode meeuw lag onder een schapenrooster bij de uitgang aan de Vaartstraat van het Suikerpark in Veurne. De meeuw, die mogelijk kan besmet zijn met de vogelgriep, werd opgehaald door een brandweerman in beschermkledij en wordt straks onderzocht op sporen van het virus.

In het Suikerpark komen veel meeuwen de nacht doorbrengen op de talrijke waterplassen die speciaal voor alle soorten watervogels werden aangelegd. De vogelgriep circuleert al enkele weken aan de kust. In Nieuwpoort doken er plots heel wat dode meeuwen op. De kans dat mensen besmet raken met het virus, is bijzonder klein.