Oudejaarsavond was een vrij kalme avond voor de brandweer in de Westhoek. Er waren enkele kleine buitenbranden in Nieuwpoort en Koksijde. En om 18.30 uur rukte de brandweer ook uit naar het Beauvoords Bakhuis.

In het Beauvoords Bakhuis, een bedrijf dat pannenkoeken bakt, op het industrieterrein langs de Brugsesteenweg was er brand ontstaan in een machine. De brandweer kreeg versterking van de collega's van Koksijde-Oostduinkerke, maar de brand was snel onder controle.

De schade bleef beperkt tot de machine. De rook die ontstaan was, werd door de brandweer geventileerd. Er vielen geen gewonden.