Brandweer speurt naar twee ontsnapte slangen in Harelbeke

In de Julius Sabbestraat in Harelbeke zijn twee slangen ontsnapt uit een terrarium. Het gaat om een python en een koningspython van telkens nog maar 1 jaar oud. Ze zijn niet giftig.

Ze zijn gisteravond ontsnapt, de eigenares was afgeleid door haar zoontje en deed het slot niet goed dicht. Het gaat om nog kleine slangen van zo'n 50 cm, maar de dieren worden wel 1m 80. Het koppel is aan het verbouwen, de slangen hebben dus vrij spel.

De vrouw beklemtoont dat de slangen uit zichzelf niets zouden doen. De bruine koningspython kan je zelfs vastnemen, zegt ze. Wie ze ziet kan politie of brandweer bellen. De eigenares komt ze persoonlijk halen.

De brandweer is even ter plaatse geweest, maar is intussen vertrokken.