Brandweer rukt uit voor lek pekelsubstantie in Beveren-Leie

Wandelaars merkten iets na zes uur een spoor op dat gevormd werd door een bruine substantie die uit een containeraanhangwagen lekte en richting de openbare weg liep. Omdat op de vrachtwagen geen ADR-bord aanwezig was, was het ook voor de brandweer niet meteen duidelijk welke substantie precies uit de container lekte.

“Na enig zoekwerk en contact met de chauffeur die ter plaatse kwam, werd duidelijk dat de container geladen was met gepekelde paardenvellen. Die worden gepekeld om te bewaren en de container stond klaar om na het Paasweekend verscheept te worden overzee. Door een gat in de plastiekfolie onderaan de container, lekte inderdaad een bruine substantie die uiteindelijk ongevaarlijk bleek. Er werd nog even gevreesd dat het asfalt beschadigd was geraakt door de pekelsubstantie, maar ook dat bleek niet te kloppen. Vloeibare pekel wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor het berijdbaar houden van fietspaden tijdens de winterperiode”, verduidelijkt officier Freddy Devos van brandweerpost Beveren-Leie.

Eens duidelijk waar het lek vandaan kwam, werd de parking door de brandweer schoongespoten.