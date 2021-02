Brandweer Roeselare: "Duidelijke huisnummers redden levens", CD&V wil nationale campagne

Bij brand of tussenkomsten van politie of ambulanciers is het enorm belangrijk dat huisnummers en straatnamen duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Die tip gaf de brandweer van Roeselare aan de bewoners. "Hang een duidelijk zichtbaar huisnummer op in een contrasterende kleur. Tierlantijntjes hoeven niet", zegt de brandweer. "Adresaanduidingen die duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn voor hulpdiensten kunnen levens redden."

Het gemeentebestuur van Roeselare schaart zich achter die uitspraak. "Deze tips van onze lokale brandweer kosten amper geld, maar zijn wel van levensbelang", klinkt het bij burgemeester Kris Declercq (CD&V) en schepen Nathalie Muylle (CD&V). "In het belang van de veiligheid van iedereen wordt er best een nationale campagne uitgerold", vindt ook CD&V-voorzitter Joachim Coens.

CD&V-kamerlid en schepen van Brugge Franky Demon zal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in het parlement oproepen om een nationale campagne op te zetten.