Brandweer redt twee kinderen uit brand

De brandweer van Roeselare heeft maandagochtend twee kinderen gered in een woning waar eerder brand was uitgebroken. Beiden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor een check-up.

Even voor 5 uur was er op de eerste verdieping van de woning langs de Kattenstraat een brandje uitgebroken. Op het ogenblik van het uitbreken van de brand waren er vier aanwezigen. Twee van hen waren al buiten toen de brandweer aankwam, twee kinderen waren nog in het gebouw.

Veilig en wel

De brandweer slaagde erin hen gezond en wel buiten te krijgen. De kinderen werden wel nog overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Het vuur zelf werd ook vlug geblust. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot de eerste verdieping.

Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Er werd een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen. Het parket laat weten dat het uit gaat van een accidentele brand.