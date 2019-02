De varkens waren in de put beland doordat een steunmuur van de roostervloer waarop ze stonden het had begeven. De dieren dreven in de mest en de brandweer moest ze één voor één manueel uit de mestput bevrijden. Een huzarenstukje, zeker omdat er ook gevaarlijke gassen vrijkwamen. Een tiental dieren heeft het niet overleefd. De varkens die wel gered zijn, werden in een andere stal opgevangen. Veel varkens hebben het wel koud gekregen, en het is nog afwachten hoe hun toestand verder evolueert.