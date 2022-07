Brandweer haalt tieners in kano terug

Twee tieners waren even vermist in Roesbrugge bij Poperinge. De brandweer moest met een Zodiac hen en hun kano ophalen op de Ijzer.

De jongeren kwamen niet op het voorziene uur terug en daarom werd beslist de Ijzer op te varen in de richting van het gehucht De Fintele waar na enige tijd de tieners werden gevonden. Ze waren nog een heel eind verwijderd van hun startplaats toen de hulpverleners hen aantroffen. Het duo werd in de boot van de brandweer en met hun kano naar het vertrekpunt in Roesbrugge teruggevaren.

Beiden verkeerden in goede gezondheid en hadden enkel wat dorst toen ze terug aan wal kwamen. Op de brug over de Ijzer had de interventie heel wat bekijks.

De brandweerboot vaart de twee tieners terug naar Roesbrugge.