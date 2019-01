Zo’n 50 brandweermannen voeren vanmorgen actie aan het hoofdgebouw van de hulpverleningszone Fluvia in Kortrijk. Ze dienen pamfletten uit waarin ze het personeelstekort aanklagen.

De actie wordt ondersteund door de socialistische vakbond ACOD. “Als wij met een wagen uitrukken, zijn wij maar met vier in plaats van zes,” zeggen de actievoeders. “Daardoor kunnen we bepaalde opdrachten niet uitvoeren en komt zowel de veiligheid van ons als die van de burger in het gedrang.’

Een eerder inspectierapport legde het personeelstekort al bloot. Volgens het ACOD legt de korpschef dat rapport gewoon naast zich neer.