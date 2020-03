Brandweer in de weer voor verdeling mondmaskers

De brandweermannen en -vrouwen van Hulpverleningszone 1 moeten instaan voor de uitlevering van de nieuwe mondmaskers die vandaag in ons land zijn toegekomen.

Ze zullen die verdelen in de lokale brandweerposten van Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Op hun beurt zullen de lokale posten die verdelen aan de ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorginstellingen. 272.000 stuks in totaal. De logistieke operatie start om 17uur in Brugge. De maskers moeten voor zonsondergang geleverd zijn.