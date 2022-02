Brandweer bereidt zich voor op storm Eunice

De brandweer checkt vandaag ook nog even de kettingzagen in alle brandweerwagens. Ze zijn hier op alles voorbereid maar zelf kan je ook heel wat doen om mogelijke schade te beperken.

Kristof Louagie (hulpverleningszone Westhoek):

Deze storm die aankomt is volgens de weermannen de ergste storm in dertig jaar. En toch willen we benadrukken dat alles vastligt in de tuin en als het niet kan vastliggen dat ze het opbergen binnen. Hou ook rekening met jullie huisdieren. De huisdieren worden best ook binnen genomen morgen zodat die veilig en beschut zitten. En verder, neem geen risico's tijdens de storm, als er iets wegwaait tijdens de storm, ga dan niet zelf nog gaan redden, maar bel de hulpdiensten als dit nodig is en dit kan via het nummer 1722 of via het e-loket 1722.be