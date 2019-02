Brandweer Avelgem maakt dak zwembad opnieuw sneeuwvrij

Vandaag maakt de brandweer het dak van het zwembad in Avelgem opnieuw sneeuwvrij.

In de loop van de voormiddag start ook de stabiliteitsingenieur zijn onderzoek. Eerder raakte bekend dat het zwembad van Avelgem voor langere tijd dichtmoet. Eén van de 20 staalkabels die de dakconstructie ondersteunt, is geknakt. Daardoor is het dak niet meer stabiel.

Gisteren al startte het gecontroleerd leegpompen van het zwembad. Dat duurde ongeveer 10 uur. In de namiddag startte een gespecialiseerde firma met het stutwerk dat tegen middernacht voltooid was. Er wordt een aannemer gezocht voor de nodige herstelwerken. Hoelang het zwembad zal gesloten blijven, dat is voorlopig nog onduidelijk.