Brandstofprijzen, oorlog én corona: druk bij fietsenmakers en langere levertijden

Fietsenhandelaars hebben het razend druk de laatste weken, ook in West-Vlaanderen hebben fietsenmakers de handen mer dan vol. Maar onderdelen zijn steeds moeilijker te vinden.

BIj Vega Bike in Tielt kunnen ze meespreken van die drukte; ze werken er elke dag van vijf uur 's ochtends tot elf uur 's avonds om de bestellingen rond te krijgen. Maar onderdelen blijken moeilijk te vinden: na de coronacrisis blijkt er nu een tekort aan grondstoffen voor onderdelen door de oorlog in Oekraïne. Daardoor dreigt een tekort aan onder andere remblokjes en fietskettingen.

Voorraad aanleggen

"We moeten nu al bestellingen plannen voor 2023 en 2024, zodat we alles tegen dan binnen hebben en klanten geen maanden moeten wachten," klinkt het. Door de hoge brandstofprijzen grijpen mensen ook sneller naar de fiets, en laten die nu massaal herstellen, of kopen een elektrische fiets. En blijkbaar zorgen de langere levertijden af en toe voor ongedurigheid bij de klanten. (lees verder onder de foto)

Het voornemen van de regering om de BTW op fietsen niét te verlagen van 21 naar zes procent heeft voorlopig trouwens geen effect: Bestellingen blijven binnenlopen.