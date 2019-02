De feiten gebeurden in de nacht van zaterdag op zondag. Ze waren in de buurt van de N36 in Deerlijk diesel aan het overpompen uit vrachtwagens. Ze zijn opgepakt. De brandweer moest het wegdek komen reinigen met absorberende korrels, want er was ook brandstof gemorst.

Druk weekend

Het zijn niet de eerste dieven die de politie in Deerlijk oppakt dit weekend. Zaterdagochtend zijn ook al dieven opgepakt die aan het inbreken waren in bestelwagens. Een getuige had hen bezig gezien.

