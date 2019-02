Zondagnacht vonden er twee brandstichtingen plaats in de Lauwbergstraat in Menen.

Zondagnacht kreeg de politie Grensleie melding van een brand in een tuinhuis en iets verder in een geparkeerde auto. De politie kon al een verdachte arresteren.

Brandstichting in appartementsgebouw

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde er ook een brandstichting in een appartementsgebouw in de Schoolstraat. Een onbekende stak in de inkomhal van het gebouw een gordijn en een krant in brand. De brand kon zelf geblust worden. Er was amper schade