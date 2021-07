Afgelopen nacht heeft er een brand gewoed in een appartementsgebouw aan het Koning Albertplein in het centrum van De Panne. Het parket vermoedt dat het vuur is aangestoken.

De zware brand woedde op de gelijkvloerse verdieping, die helemaal is uitgebrand. In de rest van het drie verdiepingen tellende appartementsgebouw is er heel wat rookschade. Het is niet bewoond en maakt binnenkort plaats voor een nieuwbouw.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar het parket vermoedt dat er sprake is van brandstichting omdat de elektriciteit was afgesloten. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen.