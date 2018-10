In Ieper heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in een leegstaande hoeve.

Die werd daarbij volledig vernield. Het vuur ontstond rond 23 uur in de Vlamertingestraat. In de leegstaande hoeve stond stro opgeslagen. Het vuur was hevig en een groot deel van het dak ging in vlammen op. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens het parket, afdeling Ieper, gaat het om brandstichting. Een spoor naar de dader ontbreekt voorlopig nog.