De man van 29 die gisteren is opgepakt voor brandstichting in Lauwe, blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter in Kortrijk beslist.

In de nacht van zaterdag op zondag werd op twee plaatsen in de Lauwbergstraat in Lauwe brand gesticht. Daarbij gingen een tuinhuis en een wagen in de vlammen op. Er werden ook enkele kleinere zaken, zoals vazen, vernield in een tuin. De politie kon snel een verdachte man oppakken. Wat zijn motieven zijn, is niet bekend.