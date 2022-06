Brandje in hotel-restaurant Heuvelland: eigenaar naar ziekenhuis

In Heuvelland heeft het gisteravond gebrand in een hotel-restaurant in de Lettingstraat.

Dat laat Brandweer Westhoek weten.

Diepvriezer vat vuur

"We kregen de oproep om 23u41", zegt woordvoerder Kristof Louagie.

"Een diepvriezer had er vuur gevat in de kelder. Dit zorgde voor heel wat rook in het gebouw. De brand zelf was vrij snel onder controle. De eigenaar werd met lichte rookintoxicatie preventief afgevoerd naar het ziekenhuis."

Niemand van de aanwezige gasten raakte gewond, zegt Brandweer Westhoek.

Ook brand aan bedrijf in Ieper: afval vat vuur

Op ongeveer hetzelfde moment moest Brandweer Westhoek ook uitrukken naar een brand in Ieper. Bij een recyclagebedrijf aan de Rozendaalstraat had een hoop afval vuur gevat. Ook een kraan stond in lichterlaaie.

"Om voldoende watervoorraad te hebben werden een viertal tankwagens en een hoge debietpomp in versterking gevraagd.

Uiteindelijk was de brand vrij snel onder controle en konden de loodsen gevrijwaard worden. Enkel de kraan brandde volledig uit. Eén bulldozer liep brandschade op door de warmtestraling", zegt Kristof Louagie.

Er was niemand aanwezig op het moment van de brand. Niemand raakte gewond.