Brandje baart Kunstacademie Poperinge zorgen

Tijdens de vooravond ging het brandalarm af in de Kunstacademie aan de Oostlaan in Poperinge. Alle leerlingen en het personeel werden geëvacueerd. De brand was beperkt: enkele WC-rolletjes in een plastic vuilnisemmertje in het toilet. De evacuatie verliep vlot. De brandweer is het gebouw komen controleren.

Brandstichting of onvoorzichtigheid?

'We maken ons wel zorgen over de oorzaak van de brand, want alles laat vermoeden dat iemand die WC-rolletjes in brand moet hebben gestoken, moedwillig of bij het onzorgvuldig doven van een sigaret', zegt directeur Wim Chielens. 'Mogen we vragen aan de ouders dat u uw kinderen hierover aanspreekt? Dit soort voorvalletjes kan tot zeer zware gevolgen leiden!', schrijft hij in een brief aan de ouders.