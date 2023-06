Het Agentschap Natuur en Bos schat het risico op brand in de natuurgebieden na de recente regenval iets minder hoog in. De risicocode is in alle Vlaamse provincies verlaagd naar code geel.

Door de aanhoudende droogte gold sinds 8 juni code oranje voor brandgevaar in de provincies Antwerpen en Limburg, een week later volgden de andere provincies in Vlaanderen. Nu het geregend heeft, geldt overal dus weer code geel. Die houdt wel nog altijd "gevaar" in: "De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden en maak geen vuur", zo staat op de website van het agentschap.