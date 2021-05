Brandende elektriciteitskast zet Koolskamp deels zonder stroom

Door een brand in een elektriciteitskast in het centrum van Koolskamp moesten vijfhonderd gezinnen het dinsdagavond zonder elektriciteit doen.

Het waren de klanten van café Den Uil die de brand opmerkten. Het terras van het café ligt vlakbij de elektriciteitskast. De brandweer snelde kort daarna toe en kon het vuur snel onder controle krijgen. (Lees verder onder de foto)

Fluvius moet tijdelijke kast bouwen

De cabine brandde helemaal uit waardoor naar schatting 500 gezinnen in Koolskamp zonder stroom kwamen te zitten. Medewerkers van Fluvius snelden ter plaatse om het probleem op te lossen. Omdat de cabine helemaal vernield is, moeten zij de komende uren een tijdelijke kast bouwen. Normaal gezien zou iedereen tegen morgenochtend terug over elektriciteit moeten kunnen beschikken.