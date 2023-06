Een brandende auto heeft zondagavond voor een moeilijke uittocht gezorgd bij de mensen die via de E40 terugkwamen van de kust.

Zondag rond 19u stegen er grote vlammen op uit een wagen op de pechstrook. Iets voorbij de afrit Jabbeke / De Haan had die vuur gevat op de E40, in de rijrichting van Gent. Door de rook, moest het verkeer over één rijstrook langs.