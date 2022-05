In de houtafdeling van het VTI was rond 10u brand ontstaan door een vonk in de afzuiginstallatie. De school sloeg alarm en alle leerlingen werden naar het voetbalveld van het naburige college gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden. Rond half elf al mochten de eerste leerlingen weer terug naar de les.