Brand verwoest 700 jaar oude schuttersgilde

Zaterdagavond rond 22.30 uur merkten voorbijgangers in de Stijn Streuvelsstraat in Brugge een indringende brandgeur op. Die bleek afkomstig van de gebouwen van de Sint-Jorisgilde. Er vielen geen gewonden en naar de oorzaak van de brand is het nog zoeken.

De voorbijgangers alarmeerden onmiddellijk de hulpdiensten, maar aarzelden niet om de terreinen te betreden en de conciërge en zijn vrouw te waarschuwen. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand en stond een groot deel van het dak al in lichterlaaie. Het blussen van de zware brand was geen sinecure en het nablussen duurde nog een stuk in de nacht. Pas bij dageraad zal blijken hoe groot de schade is.

30 persbogen gered

De Koninklijke & Prinselijke Hooggilde Sint-Joris Stalenboog Brugge bestaat bijna 700 jaar en kent een rijke geschiedenis. De schuttersgilde is sinds 1939 gevestigd in de gebouwen waar de brand uitbrak. De brandweer en politie diensten konden een tiental historische schilderijen en een 30 persbogen uit de brandende gebouwen redden.