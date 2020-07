Brand vernielt slaapkamer appartement

In de Noordstraat in Kortrijk vond er maandagavond een brand plaats in een appartement. Het koppel kwam er met de schrik vanaf, maar hun slaapkamer raakte wel volledig vernield. Eerder die avond rukte de brandweer ook uit voor een brand aan de achterzijde van een woning in deTuinwijklaan in...

In een herenhuis in de Noordstraat in Kortrijk brak een brand uit in de slaapkamer van één van de drie appartementen in het gebouw. Het vuur werd opgemerkt door de jongeman van het koppel, die meteen alarm sloeg bij de hulpdiensten en zich samen met zijn vriendin in veiligheid kon brengen. De brandweer kwam ter plaatse, maar zij konden niet verhinderen dat de slaapkamer volledig vernield werd. Daarnaast was er ook rook- en roetschade in de andere delen van het appartement, dat hierdoor tijdelijk onbewoonbaar is.

Het jonge koppel kwam er uiteindelijk met de schrik vanaf. Twee andere appartementen in de fraaie herenwoning bleven gevrijwaard en werden na controle door de brandweer terug vrijgegeven. Tijdens de bluswerken bleef de Noordstraat volledig afgesloten tussen de Menenpoort en de Noordbrug over de Leie.

Lees verder onder de foto.

Vuilnisbak vat vuur

Eerder die avond moest de brandweer ook al uitrukken naar de Tuinwijklaan in Bissegem. Buurtbewoners alarmeerden de brandweer nadat ze vlammen en een rookpluim opmerkten aan de achterzijde van een rijwoning. Eens de brandweer ter plaatse was, bleek dat het ging om een vuilnisbak die vuur had gevat. Ook een deel van de houten gevelbekleding vatte vuur, maar beiden konden snel geblust worden. De brand veroorzaakte lichte rookhinder in de woning, die overigens wel bewoonbaar bleef.