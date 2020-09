Vannacht heeft een uitslaande brand een rijwoning in de Hondschootestraat in Beveren aan de IJzer, deelgemeente van Alveringem, volledig verwoest.

Een bewoner uit de straat, die rond 1.30 uur thuiskwam, zag dat er rook opsteeg uit de woning en sloeg alarm. Toen de brandweerkorpsen van Zuid-IJzer (Poperinge) en Lo-Reninge ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al door het dak. De woning brandde volledig uit en het dak stortte in. De bewoner, die er momenteel renovatiewerken uitvoert, was niet in zijn woning toen de brand uitbrak.

Een aanpalende woning heeft rook- en waterschade opgelopen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.