Brand vernielt garage en tuinhuis in Jabbeke

Een uitslaande brand heeft gisteravond een garage en een tuinhuis in de as gelegd langs de Zerkegemstraat in Jabbeke.

De brand ontstond in de garage in een vuilniszak waarin de as van barbecuekolen zat. Allicht waren de assen onvoldoende afgekoeld en zijn ze beginnen smeulen.

De brand sloeg over naar de omheining en het tuinhuis van de buren. De bewoners van de dichtstbijzijnde huizen werden geëvacueerd en de straat werd volledig afgesloten. De bewoners van het huis, een vrouw van 35 en een man van 36 werden met lichte brandwonden en rookintoxicatie overgebracht naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende. Hun garage, waar twee auto's stonden, is volledig uitgebrand.