Brand vernielt Brugs restaurant

In de Braambergstraat in hartje Brugge is vannacht even na half één brand uitgebroken in restaurant 't Lammetje. Het waren voorbijgangers die rook zagen en de hulpdiensten verwittigden.

De brandweer was snel ter plaatse en bestreed de brand, die vermoedelijk op de gelijkvloerse verdieping is ontstaan, van binnen in. Omdat het vuur al in het dak en de muren smeulde, was het geen gemakkelijke brand om te bestrijden. De brandweer was dan ook tot diep in de nacht bezig met nablussen.

Toen het vuur uitbrak was het restaurant al gesloten en was er niemand meer aanwezig. Er raakte dan ook niemand gewond. Maar de schade in het restaurant is wel enorm. Van het volledige interieur blijft niets meer over.

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Er is een branddeskundige aangesteld om de juiste oorzaak van de brand te achterhalen.