Brand in Poperinge: bewoner gearresteerd

Vrijdagavond omstreeks 23 uur werd de brandweer van Poperinge opgeroepen naar Werf in het centrum van Poperinge. Er woedde een uitslaande brand in een dakappartement van een gebouw van vier verdiepingen.

De bewoner van het dakappartement kon met behulp van de ladderwagen van het balkon achteraan het gebouw geëvacueerd worden. Hij werd voor controle op rookintoxicatie naar het ziekenhuis Jan Yperman overgebracht. Een achttal andere bewoners konden tijdig het gebouw verlaten.

Het dakappartement is door de brand volledig vernield. De naast- en onderliggende appartementen liepen rook- en waterschade op. Er werd voor opvang gezorgd voor de getroffen bewoners.

Deskundige aangesteld

Volgens de branddeskundige zijn er aanwijzingen dat er kwaad opzet gemoeid is met de brand van gisteravond in Poperinge. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek voor opzettelijke brandstichting gevorderd. De bewoner (geboren in 1969) werd ondertussen ook als verdachte gearresteerd. Het gaat om de man die van een terras moest gered worden. De verdachte zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.