Brand in oude gebouwen GO! basisschool Veurne

Zaterdag omstreeks middernacht sloegen bewoners van een woning in de Rodestraat in Veurne alarm toen ze vlammen zagen opstijgen uit een verlaten internaats gebouw van de GO! Basisschool.

De lange rij oude paviljoenen bevinden zich achteraan de school die gelegen is langs de Brugsesteenweg. De gebouwen zijn verwaarloosd en worden regelmatig gebruikt door hangjongeren. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan in een vleugel van een prefab gebouw, waar een gang volledig zwart geblakerd werd aangetroffen. Het is niet de eerste keer dat er vuurtjes worden gestookt of gerookt in deze gemakkelijk te betreden prefab paviljoenen op het domein van de school. Of het gaat om opzettelijke- of accidentele brandstichting moet nog worden onderzocht.