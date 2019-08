Brand op site Oude Blekerij Kortrijk niet aangestoken

Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen reeds door het dak. Ook een pikzwarte rookwolk die kilometers ver in de omtrek te zien was, steeg op uit de gebouwen. Meteen werd versterking opgeroepen met manschappen en voertuigen, de brandweer stelde een zware pomp op om voldoende bluswater aan te voeren uit de Leie, die op slechts een 100-tal meter van de brand ligt.

Brandstichting

Na goed een uur blussen was het vuur onder controle, maar de brandweer bleef nog twaalf uur nablussen. Volgens het parket gaat het niet zoals de vorige keren om brandstichting. Vanochtend (maandag, red.) was er een kleine heropflakkering en de brandweer moest dus weer uitrukken. Intussen is het vuur gedoofd.

Krakers

De voormalige textielsite staat al enige jaren leeg en wordt sindsdien bewoond door krakers. De jongste jaren werd de site verschillende keren geteisterd door brand. Deze keer is de schade aan het leegstaande gebouw aanzienlijk: over een afstand van enkele tientallen meter is het gebouw volledig uitgebrand.