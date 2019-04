Brugge doet er alles aan om een brand zoals in de Notre-Dame in Parijs te voorkomen. De stad is voorbereid op elk mogelijk rampscenario en heeft een plan uitgewerkt.

2 jaar geleden is er een grote oefening geweest waaraan brandweer, stad en crisisdiensten hebben deelgenomen. Die vond plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het noodscenario dat daar toen werd uitgerold is toepasbaar op alle kerken en monumenten in de stad.

