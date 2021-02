Brand in loods in Roeselare

In Roeselare is brand uitgebroken in een loods van een bouwfirma. De hulpdiensten zijn ter plaatse.

Het vuur brak uit iets over de middag in een loods aan de Hoge Barrierestraat. In de loods ligt bouwmateriaal opgeslagen. De brand zorgde voor een grote rookpluim die van ver te zien was. Het gaat om een loods van Bouwmaterialen Defrancq, een fabrikant en groothandel in bouwmaterialen.

De brandweer is met verscheidene ploegen ter plaatse voor de bluswerken.

Volgens de politie raakte niemand gewond. De loods is volledig verwoest door het vuur.