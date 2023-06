Brand in loods in Ingelmunster

In Ingelmunster is rond de middag brand uitgebroken in een loods aan de Oostrozebekestraat. De hulpdiensten zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Niemand is in het gebouw, volgens de eerste informatie.

Het vuur brak uit in een loods achter een woning in de Oostrozebekestraat in Ingelmunster, dichtbij de grens met Oostrozebeke.

De brand ging gepaard met een zwarte rookpluim. De brandweer van hulpverleningszone Midwest is ter plaatse voor de bluswerken. Volgens de politie zouden er geen personen aanwezig zijn in het gebouw.

De Oostrozebekestraat tussen Ingelmunster en Oostrozebeke is afgesloten zodat de hulpdiensten vlot hun werk kunnen doen. Daardoor is er verkeershinder in de buurt.